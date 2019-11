Results of Run-Offs for District Mayors in Sofia at 100% Proceeded Protocols

Yesterday elections were hed in 22 districts of Sofia. Only Bankya and Kremikovtsi elected mayors last Sunday. In Bankya Rangel Markov from GERB won the first round, and in "Kremikovtsi" the independent candidate Lilia Donkova became the district mayor.

Here are the elected mayors in Sofia after the second round of the local elections with processed 100% PEC protocols in the OEC.



DISTRICT ISKAR - GERB

- Ivaylo Elkov Tsekov (GERB-UDF) - 9368 votes (46.13%);

- Boris Tsvetkov Tsvetkov (BSP) - 9254 votes (45.56%);



DISTRICT PODUYANE - GERB

- Eva Mitova (GERB-UDF) - 11 678 votes (53.07%);

- Veselin Zhechev (BSP) - 8322 (37.82%);

LOSENETS DISTRICT - DB

- Konstantin Pavlov (Democratic Bulgaria) - 11 513 (56.85%);

- Lubomir Drekov (GERB-UDF) - 7007 (34.60%);

Novi Iskar - GERB

- Daniela Raicheva (GERB-UDF) - 5589 (55.97%);

- Vladislav Vladimirov (Bulgaria of citizens) - 3954 (39.60%);

VITOSHA DISTRICT - GERB

- Teodor Petkov (GERB-UDF) - 10 876 (50.47%);

- Hristo Valchanov (DB) - 8802 (40.84%);

MLADOST DISTRICT - INDEPENDENT

- Stefan Stefanov (independent) - 19 231 (55.55%);

- Maria Ilieva (GERB-UDF) - 13 387 (38.67%);

LULIN DISTRICT - GERB

- Milko Mladenov (GERB-UDF) - 16 879 (49.51%);

- Maya Alexandrova (BSP) - 14 568 (42.73%);

SERDICA DISTRICT - GERB

- Todor Krastev (GERB-UDF) - 7247 (53.24%);

- Yanko Yankov (BSP) - 4982 (36.60%);

OBORISHTE DISTRICT - DB

- Nikolay Alexandrov (DB) - 5910 (50.92%);

- Peter Mitev (GERB-UDF) - 4546 (39.17%);

VAZRAZHDANE DISTRICT - GERB

- Savina Savova (GERB-UDF) - 6068 (46.81%);

- Vasil Kanev (DB) - 5651 (43.60%);

DISTRICT KRASNA POLYANA - GERB

- Ivan Chakarov (GERB-UDF) - 8291 (47.47%);

- Georgi Milanov (independent) - 7725 (44.23%);

NADEZHDA DISTRICT - GERB

- Dimitar Dimov (GERB-UDF) - 10 324 (51.63%);

- Stoyan Tsvetkov (BSP) - 7818 (39.09%);

DISTRICT ILINDEN - GERB

- Ivan Bozhilov (GERB-UDF) - 5445 (50.22%);

- Georgi Tomov (BSP) - 4485 (41.36%);

PANCAREVO DISTRICT - INDEPENDENT

- Nikolai Gyurov (independent) - 6048 (62.57%);

- Dimitar Sichanov (GERB-UDF) - 3207 (33.18%);

DISTRICT OVCHA KUPEL - DB

- Angel Stefanov (DB) - 10 345 (55.62%);

- Christina Semerdzhieva (GERB-UDF) - 6816 (36.65%);

KRASNO SELO DISTRICT - DB

- Rossina Stanislavova (DB) - 14,829 (50.34%);

- Hristo Apostolov (GERB-UDF) - 11 585 (39.33%);

-

SLATINA DISTRICT - DB

- Georgi Iliev (DB) - 12 366 (51.62%);

- Natalia Stoyanova (GERB-UDF) - 9614 (40.13%);

VRABNITSA DISTRICT - GERB

- Mladen Mladenov (GERB-UDF) - 6854 (48.42%);

- Vladimir Petrov (BSP) - 6056 (42.78%);

TRIADICA DISTRICT - DB

- Dimitar Bozhilov (DB) - 13 387 (54.10%);

- Nikolay Terziev (GERB-UDF) - 8761 (35.41%);

DISTRICT IZVREV - BSP

- Delyan Georgiev (BSP) - 5730 (51.32%);

- Tsvetomir Zhekov (GERB-UDF) - 4440 (39.76%);

STUDENTSKI GRAD DISTRICT - DB

- Petko Goranov (DB) - 5602 (50.77%);

- Dimitar Dilchev (GERB-UDF) - 4441 (40.24%);

DISTRICT SREDEC - DB

- Traicho Traykov (DB) - 6484 (54.21%);

- Lubomir Kovachev (GERB-UDF) - 4135 (34.57%);