Sony World Photography Awards - The Winners

/GoGuide/ Each year, hundreds of thousands of professional and amateur photographers take part in the world photo competitions, but we chose to introduce the winners to one of the most respected and influential ones, namely the Sony World Photography Awards. In the competition, organized by the World Photography Organization and Sony, a record 319,561 photos from over 200 countries took part this year.



THANKS TO THE SUCCESSFUL SIGNATURE OF VESELIN ATANASOV, BULGARIA IS CLASSIFIED IN TOP 20 and won the 13th place!



1. Brendon Cremer, South Africa National Award

2. Martin Stranka, Czech Republic National Award

3. Paranyu Pithayarungsarit, Tnailand National Award

4. Suphakaln Wongcompune, Thailand National Award

5. Isabelle Bacher, Austria National Award

6. Wenjie Qiao, United National Award

7. Kyaw Win Hlaing, Myanmar National Award

8. Chin Boon Leng, Singapore National Award

9. Santiago Borja, Ecuador National Award

10. Lynn Wu, Taiwan National Award

11. Pedro Jarque, Peru National Award

12. Junghye Lee, South Korea National Award

13. Veselin Atanasov, Bulgaria National Award

14. Petar Sabol, Croatia National Award

15. Yen Sin Wong, Malaysia National Award

16. Bassam Allam, Egypt National Award

17. Min Ly, Cambodia National Award

18. Ingrid Vekemans, Belgium National Award

19. Justyna Zdunczyk, Poland National Award

20. Sylvia Michel, Switzerland National Award

21. Md. Tofazzal Hossain, Bangladesh National Award

22. Au Hin Man, Hong Kong National Award

23. Anton Novozhilov, Estonia National Award

24. Takashi Nakazawa, Japan National Award

25. Nicky Loh, Singapore National Award

26. Ales Krivec, Slovenia National Award

27. Tina Signesdottir Hult, Norway National Award

28. Zeyar Htun, Myanmar National Award

29. Chul-Ui Song, South Korea National Award

30. Vinh Dao, Vietnam National Award

31. Mikkel Beiter, Denmark National Award

32. Thu Huynh, Vietnam National Award

33. Jonatan Banista, Central America National Award

34. Jianguang Zhou, China National Award

35. Erika Valkovicova, Slovakia National Award